Ракетные удары по Украине: военный обозреватель назвал три тревожные тенденции

Окончательный вывод можно будет сделать по итогу октября, говорит Александр Коваленко

Ракетные удары, которые российские оккупанты нанесли по Украине в ночь на 19 октября, говорят о трех тенденциях в тактике врага. И все они довольно тревожные.

Об этом в своем Telegram-канале пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Две из этих тенденций касаются ракет и одна – дронов.

Так, согласно данным Воздушных сил Украины, противник запустил пять ракет ОТРК "Искандер-М", одну авиационную ракету Х-59 и осуществил налёт 9 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Причем ни один "Искандер" не был сбит, что эксперт объясняет ударами по городам, в которых ПВО не может перехватить баллистические ракеты.

Удар оккупантов 19 октября

"Стоит отметить, что россия с 21 сентября не применяет крылатые ракеты авиационного базирования Х-101/555. С учётом объёмов производства, только за прошедший месяц они могли произвести и, следовательно, накопить, от 45 до 60 ракет", — говорит об одной такой тенденции эксперт.

По мнению Александра Коваленко, враг может накапливать ракеты для массированного удара по Киеву, который давно не подвергался обстрелам, чтобы прорвать ПВО столицы.

Что же касается дронов-камикадзе, то частота их применения снижается. Так, по состоянию на 19 октября, враг применил 196 дронов-камикадзе, или 226 с учетом удара в ночь с 30 сентября на 1 октября. Этот показатель, как подчеркивает Александр Коваленко, намного ниже сентябрьской и майской интенсивности, поэтому сентябрьский "рекорд" налётов мог стать стал следствием не роста производства дронов, а их накопления с июня по август.

"Но, подчеркну, что окончательный вывод мы сможем сделать по итогу октября. Тем не менее, тенденция снижения налётов дронов-камикадзе очевидна, что не может не радовать, равно как очевидна и тенденция к накоплению крылатых ракет, что, как раз наоборот, настораживает и беспокоит", — говорит о главной опасности эксперт.

Тем временем сами киевляне относятся к ракетным и дроновым атакам с изрядным юмором, к примеру риелторы предлагают жилье с "видом на дроны и ракеты".