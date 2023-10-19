Риелтор от Бога: в Киеве сдают квартиру с видом "на ракеты и шахеды" (видео)

Креативная демонстрация жилья

Жителям и гостям столицы предлагают арендовать апартаменты из окон которых видно, как в небе "летают ракеты и шахеды". Квартира находится на 26 этаже жилого комплекса "Славутич", что в Дарницком районе Киева.

Видео с необычным объявлением об аренде появилось в Телеграмм-канале "Киев. Главное". На территории жилого комплекса есть подземный паркинг, фитнес-центр, бассейн, торговый центр и детский сад.

Сообщается, что квартира состоит из просторной кухни-гостиной и отдельной спальни. Также в квартире есть гардероб, комната со стиральной и сушильной машинами, а также санузел с душевой.

В апартаментах установлена вся необходимая для комфортной жизни техника и мебель, а из окон открывается отличный вид. Кроме этого, гостиная оборудована подсветкой, а в спальне есть гардероб. Цена аренды этой квартиры не уточняется.

ЖК "Славутич" располагается на левом берегу Днепра неподалеку от метро и международного аэропорта "Борисполь", дорога к которому занимает около 20 минут.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве сдают в аренду квартиру с персидскими коврами, позолотой и бивнями слона. Владельцы просят 15 тысяч долларов в месяц за авторский ремонт и шикарный вид на монумент Родина-мать.