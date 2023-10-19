Ріелтор від Бога: у Києві здають квартиру з видом "на ракети та шахеди" (відео)

Креативна демонстрація житла

Жителям та гостям столиці пропонують орендувати апартаменти з вікон яких видно, як у небі "літають ракети та шахеди". Квартира знаходиться на 26 поверсі житлового комплексу "Славутич", що у Дарницькому районі Києва.

Відео з незвичайним оголошенням про оренду з’явилося у Телеграм-каналі "Київ. Головне". На території житлового комплексу є підземний паркінг, фітнес-центр, басейн, торговий центр та дитячий садок.

Повідомляється, що квартира складається з просторої кухні-вітальні та окремої спальні. Також у квартирі є гардероб, кімната з пральною та сушильною машинами, а також санвузол з душовою.

В апартаментах встановлена вся необхідна для комфортного життя техніка та меблі, а з вікон відкривається чудовий вигляд. Окрім цього, вітальня обладнана підсвічуванням, а в спальні є гардероб. Ціна оренди цієї квартири не уточнюється.

ЖК "Славутич" розташовується на лівому березі Дніпра неподалік метро та міжнародного аеропорту "Бориспіль", дорога до якого займає близько 20 хвилин.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві здають в оренду квартиру з перськими килимами, позолотою та бивнями слона. Власники просять 15 тисяч доларів на місяць за авторський ремонт та шикарний вид на монумент Батьківщина-мати.