Человек-паук с Украиной: в Marvel's Spider-Man 2 появился район с "Маленькой Одессой" (фото)
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Украинские игроки смогут почувствовать себя как дома, прогуливаясь по узким улочкам Нью-Йорка Marvel's Spider-Man 2. В продолжении игры разработчики расширили карту города, добавив Бруклин из его Брайтон-Бич, где уже более половины века существует район "Маленькая Одесса".
Хотя когда-то это было своеобразным гетто для иммигрантов из бывшего СССР, отмечает издание playua, в последние годы принесли ему совсем другой колорит, который разработчики пытались воспроизвести в игре и сделать район по-настоящему украинским.
Новыми фото локации обновленной "Маленькой Одессы" поделился в сети украинский блогер под ником "Падон". Здесь вы найдете пекарню, аптеку. Кроме того, в локации разместились несколько магазинов, Credit union of Ukraine и больница.
Еще один геймер vlad_range запостил в бывшем Твиттере фото с украинским флагом в игре с другого ракурса.
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский дизайнер Андре Тан представил Украину, презентовав свою новую коллекцию одежды в Париже в рамках Недели моды 2023. Мощным финалом показа стало появление модели Алины Байковой, в руках которой был украинский флаг.