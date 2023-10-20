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Людина-павук з Україною: у Marvel’s Spider-Man 2 з’явився район з "Маленькою Одесою" (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
У Marvel’s Spider-Man 2 з’явився свій шматочок України Новина оновлена 20 жовтня 2023, 18:31
У Marvel’s Spider-Man 2 з’явився свій шматочок України. Фото twitter.com/pad0n

Українським гравцям дуже сподобається

Українські гравці зможуть відчути себе як удома, прогулюючись вузькими вуличками Нью-Йорка Marvel’s Spider-Man 2. У продовженні гри розробники розширили карту міста, додавши Бруклін з його Брайтон-Біч, де вже понад половину століття існує район "Маленька Одеса".

Хоча колись це було своєрідним гетто для іммігрантів з колишнього СРСР, зазначає видання playua, в останні роки принесли йому зовсім інший колорит, який розробники намагалися відтворити у грі та зробити район по-справжньому українським.

Новими фото локації оновленої "Маленької Одеси" поділився у мережі український блогер під ніком "Падон". Тут ви знайдете пекарню, аптеку. Крім того, у локації розмістилися кілька магазинів, Credit union of Ukraine та лікарня.

людина павук тризуб
людина павук прапор України
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людина павук лікарня

Ще один геймер vlad_range запостив у колишньому Твіттері фото з українським прапором у грі з іншого ракурсу.

Marvel’s Spider-Man 2 прапор України
Marvel’s Spider-Man 2 пекарня
Marvel’s Spider-Man 2 маленька одеса

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український дизайнер Андре Тан представив Україну, презентувавши свою нову колекцію одягу у Парижі в рамках Тижня моди 2023. Потужним фіналом показу стала поява моделі Аліни Байкової, в руках якої був український прапор.

Теги:
#Україна #Ігри #Людина павук #Маленька Одеса #Marvel's Spider-Man