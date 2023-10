З українським прапором і особливим меседжем: показ Андре Тана викликав фурор у Парижі (фото)

Нова колекція Андре Тана присвячена жіночому лону

У Парижі в рамках Тижня моди 2023 бренд Андре Тана RDNT презентував нову колекцію. Завершувала показ модель Аліна Байкова, яка раніше наробила шуму "антипутінською футболкою".

Як повідомляє пресслужба бренду, на показ в знаменитому замку La Maison de l'Amérique Latine у Парижі зібралися зіркові гості та інфлюєнсери. На подіумі з’явилися відомі на весь світ українські супермоделі Аліна Байкова, Ірина Кравченко та Евеліна Мамбетова.

Так, колекція має назву Birth of the Universe і тематично присвячена процесам виникнення нового життя на Землі, еволюції та оновлення. Потужним фіналом показу стала поява Андре Тана з Аліною Байковою, в руках вони тримали прапор України та табличку з написом "Open your eyes".

"В серці колекції — зображення жіночого лона, в його священно-містичному значенні, як символ захопливої подорожі під назвою "життя" та взаємопоєднаності всіх без виключення живих істот", — зазначають у RDNT.

Нова колекція пропагує стиль, в якому поєднуються функціональність і зручність, мінімалістичні й футуристичні дизайни, ергономічність та інтелектуальні функції. Для створення одягу використані екоматеріали, зокрема органічна бавовна та перероблений поліестер. Таким чином дизайнер зробив акцент на питанні екосвідомості та "етичної моди", що актуальні у світовій fashion-індустрії.

Колекція присвячена жіночому лону

В образах відображена тема виникнення нового життя на Землі

Аліна Байкова - зірка показу

Потужне завершення заходу

"Світ зазнає значних змін. Глобальне потепління, стихійні лиха, пандемії, економічні кризи та руйнівні війни впливають на всіх нас і змушують шукати відповіді на складні питання. Як українці, ми особливо сильно це відчуваємо, — розповідає Андре Тан. — Водночас з цим у глобальному масштабі трансформується наш спосіб роботи, життя та спілкування. Разом з RDNT я запрошую всіх сприйняти ці зміни, долати всі випробування долі та перешкоди. І сподіваюсь, що одяг, який ми з любов'ю робимо в RDNT, допоможе відчувати себе краще в ці турбулентні часи".

Зазначимо, RDNT — бренд з екосистеми дизайнера Андре Тана, який належить до категорії "streetwear" та "стійкої моди" (sustainable fashion). Особливістю бренда є яскраве поєднання останніх трендів "вуличної моди" з екоматеріалами і важливим соціальним меседжам, що визначається кожним новим дропом чи колекцією.

