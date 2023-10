С украинским флагом и особым месседжем: показ Андре Тана произвел фурор в Париже (фото)

Новая коллекция Андре Тана посвящена женскому лону

В Париже в рамках Недели моды 2023 года бренд Андре Тана RDNT презентовал новую коллекцию. Завершала показ модель Алина Байкова, ранее наделавшая шума "антипутинской футболкой".

Как сообщает пресс-служба бренда, на показ в знаменитом замке La Maison de l’Amérique Latine в Париже собрались звездные гости и инфлюэнсеры. На подиуме появились известные на весь мир украинские супермодели Алина Байкова, Ирина Кравченко и Эвелина Мамбетова.

Так, коллекция называется Birth of the Universe и тематически посвящена процессам возникновения новой жизни на Земле, эволюции и обновлению. Мощным финалом показа стало появление Андре Тана с Алиной Байковой, в руках они держали флаг Украины и табличку с надписью "Open your eyes".

"В сердце коллекции — изображение женского лона, в его священно-мистическом смысле, как символ увлекательного путешествия под названием "жизнь" и взаимосвязанности всех без исключения живых существ", — отмечают в RDNT.

Новая коллекция пропагандирует стиль, в котором сочетаются функциональность и удобство, минималистичные и футуристические дизайны, эргономика и интеллектуальные функции. Для создания одежды использованы экоматериалы, в частности, органический хлопок и переработанный полиэстер. Таким образом, дизайнер сделал акцент на вопросе экосознания и "этической моды", которые актуальны в мировой fashion-индустрии.

"Мир претерпевает значительные изменения. Глобальное потепление, стихийные бедствия, пандемии, экономические кризисы и разрушительные войны влияют на всех нас и заставляют искать ответы на сложные вопросы. Как украинцы, мы особенно сильно это чувствуем, — рассказывает Андре Тан. — В то же время с этим в глобальном масштабе трансформируется наш способ работы, жизни и общения.Вместе с RDNT я приглашаю всех воспринять эти изменения, преодолевать все испытания судьбы и препятствия. И надеюсь, что одежда, которую мы с любовью делаем в RDNT, поможет чувствовать себя лучше в это турбулентное время".

Отметим, RDNT — бренд из экосистемы дизайнера Андре Тана, который принадлежит к категории "streetwear" и "устойчивой моде" (sustainable fashion). Особенностью бренда является яркое сочетание последних трендов "уличной моды" с экоматериалами и важным социальным месседжем, определяемым каждым новым дропом или коллекцией.

