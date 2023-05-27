Украинская топ-модель показательно "послала" путина с красной дорожки Каннского кинофестиваля (фото)

Алина Байкова в футболке украинского бренда наделала шуму в Каннах

В эту субботу, 27 мая, завершается ежегодный Каннский кинофестиваль, который в этом году посетило множество знаменитостей. Несмотря на войну россии против Украины, на мероприятиях присутствовало немалое количество "хороших русских", которых европейцы продолжают принимать с распростертыми объятиями. Напомнить об убийствах мирных украинцев российскими оккупантами осмелилась украинская супермодель Алина Байкова.

В связи с тем, что организаторы запрещают гостям хоть как-то напоминать миру о военных действиях и устраивать протесты, в пятницу 34-летняя украинка вышла на красную дорожку фестиваля в бежевом плаще. Однако через несколько минут Байкова скинула верхнюю одежду и все увидели ее футболку с антипутинской надписью "F…ck you Putin" ("Пошел на *** путин"). К сожалению, перформанс Алины был недолгим. Буквально сразу девушку убрали с ковровой дорожки охранники.

Такую креативную футболку создал украинский бренд Vip Luxury Edition. В феврале супермодель уже появлялась в подобной вещи на вечеринке по случаю открытия Недели моды в Нью-Йорке.

Фото: Getty Images

"Вам не кажется, что мы украинцы устали от этой войны, как вы устали о ней слышать? И отвечу на самый задаваемый вопрос: почему войны других стран не получают столько огласки? Потому что мы кричим об этом, когда у нас есть возможность!" , – написала модель в Инстаграме.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Алина Байкова в Нью-Йорке на Неделе моды 2023

Ранее "Телеграф" писал о британской певице Дуа Липе. 27-летняя звезда прошлась красной дорожкой Каннского кинофестиваля в компании 41-летнего французского кинорежиссера Ромена Гавраса, чем подтвердила с ним отношения.