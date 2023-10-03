Стильный костюм и сумочка Chanel: 49-летняя Пенелопа Крус блистала на Парижской неделе моды (фото)

Актриса продемонстрировала исключительное чувство вкуса на показе известного бренда

Популярная испанская актриса Пенелопа Крус, звезда фильма "Бандитки" и "Вики Кристина Барселона", показала стильный образ во время Недели моды в Париже. Знаменитость занимала место в первом ряду на показе Chanel.

Как сообщает "Телеграф", 49-летняя Пенелопа Крус блистала на презентации женской коллекции Chanel сезона весна/лето 2024 в рамках Недели моды в Париже 3 октября. Актриса с удовольствием позировала перед камерами.

Так, на мероприятии Крус появилась в винтажном белом костюме. Юбка мини и жакет с блестящим декором создал элегантный и стильный образ. Актриса продемонстрировала свои подтянутые ноги и подчеркнула свой рост с помощью высоких каблуков с открытым носком. Завершает ансамбль белая сумочка Chanel. Знаменитость не стала делать яркий макияж, но слегка подчеркнула губы. Роскошные волосы Пенелопы ниспадают ей на плечи.

Добавим, что на событие актриса прибыла в солнцезащитных очках и с зонтом в руках. При этом звезда не переставала улыбаться и махала рукой папарацци.

Пенелопа Крус не стареет. Фото: Getty Images

Стильный образ актрисы. Фото: Getty Images

Брендовая сумочка дополнила наряд. Фото: Getty Images

Звезда была в отличном настроении. Фото: Getty Images

На показ Крус прибыла в очках и с зонтом. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Париже на Неделе моды произвела фурор модель и бизнесвумен Кайли Дженнер. Красное платье подчеркнуло роскошные формы звезды.