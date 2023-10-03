Стильный костюм и сумочка Chanel: 49-летняя Пенелопа Крус блистала на Парижской неделе моды (фото)
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Актриса продемонстрировала исключительное чувство вкуса на показе известного бренда
Популярная испанская актриса Пенелопа Крус, звезда фильма "Бандитки" и "Вики Кристина Барселона", показала стильный образ во время Недели моды в Париже. Знаменитость занимала место в первом ряду на показе Chanel.
Как сообщает "Телеграф", 49-летняя Пенелопа Крус блистала на презентации женской коллекции Chanel сезона весна/лето 2024 в рамках Недели моды в Париже 3 октября. Актриса с удовольствием позировала перед камерами.
Так, на мероприятии Крус появилась в винтажном белом костюме. Юбка мини и жакет с блестящим декором создал элегантный и стильный образ. Актриса продемонстрировала свои подтянутые ноги и подчеркнула свой рост с помощью высоких каблуков с открытым носком. Завершает ансамбль белая сумочка Chanel. Знаменитость не стала делать яркий макияж, но слегка подчеркнула губы. Роскошные волосы Пенелопы ниспадают ей на плечи.
Добавим, что на событие актриса прибыла в солнцезащитных очках и с зонтом в руках. При этом звезда не переставала улыбаться и махала рукой папарацци.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Париже на Неделе моды произвела фурор модель и бизнесвумен Кайли Дженнер. Красное платье подчеркнуло роскошные формы звезды.