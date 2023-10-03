Стильний костюм і сумочка Chanel: 49-річна Пенелопа Крус сяяла на Паризькому тижні моди (фото)
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Актриса продемонструвала виняткове почуття смаку на показі відомого бренду
Популярна іспанська актриса Пенелопа Крус, зірка фільму "Бандитки" та "Вікі Христина Барселона", показала стильний образ під час Тижня моди у Парижі. Знаменитість займала місце у першому ряду на показі Chanel.
Як повідомляє "Телеграф", 49-річна Пенелопа Крус сяяла на презентації жіночої колекції Chanel сезону весна/літо 2024 у рамках Тижня моди в Парижі 3 жовтня. Актриса із задоволенням позувала перед камерами.
Так, на заході Крус з’явилася у вінтажному білому вбранні. Спідниця міні та жакет з блискучим декором створив елегантний і стильний образ. Актриса продемонструвала свої підтягнуті ноги та підкреслила свій ріст за допомогою високих підборів з відкритим носком. Завершує ансамбль біла сумочка Chanel. Знаменитість не стала робити яскравий макіяж, але трохи підкреслила губи. Розкішне волосся Пенелопи спадає їй на плечі.
Додамо, що на подію актриса прибула у сонцезахисних окулярах та з парасолькою в руках. При цьому зірка не переставала посміхатися і махала рукою папараці.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Парижі на Тижні моди викликала фурор модель та бізнес-вумен Кайлі Дженнер. Червона сукня підкреслила розкішні форми зірки.