Стильний костюм і сумочка Chanel: 49-річна Пенелопа Крус сяяла на Паризькому тижні моди (фото)

Актриса продемонструвала виняткове почуття смаку на показі відомого бренду

Популярна іспанська актриса Пенелопа Крус, зірка фільму "Бандитки" та "Вікі Христина Барселона", показала стильний образ під час Тижня моди у Парижі. Знаменитість займала місце у першому ряду на показі Chanel.

Як повідомляє "Телеграф", 49-річна Пенелопа Крус сяяла на презентації жіночої колекції Chanel сезону весна/літо 2024 у рамках Тижня моди в Парижі 3 жовтня. Актриса із задоволенням позувала перед камерами.

Так, на заході Крус з’явилася у вінтажному білому вбранні. Спідниця міні та жакет з блискучим декором створив елегантний і стильний образ. Актриса продемонструвала свої підтягнуті ноги та підкреслила свій ріст за допомогою високих підборів з відкритим носком. Завершує ансамбль біла сумочка Chanel. Знаменитість не стала робити яскравий макіяж, але трохи підкреслила губи. Розкішне волосся Пенелопи спадає їй на плечі.

Додамо, що на подію актриса прибула у сонцезахисних окулярах та з парасолькою в руках. При цьому зірка не переставала посміхатися і махала рукою папараці.

Пенелопа Крус не старіє. Фото: Getty Images

Стильний образ актриси. Фото: Getty Images

Брендова сумочка доповнила вбрання. Фото: Getty Images

Зірка була у чудовому настрої. Фото: Getty Images

На показ Крус прибула в окулярах і з парасолькою. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Парижі на Тижні моди викликала фурор модель та бізнес-вумен Кайлі Дженнер. Червона сукня підкреслила розкішні форми зірки.