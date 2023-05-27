Українська топ-модель показово "послала" путіна із червоної доріжки Каннського кінофестивалю (фото)

Аліна Байкова у футболці українського бренду наробила галасу у Каннах

Цієї суботи, 27 травня, завершується щорічний Канський кінофестиваль, який цього року відвідало безліч знаменитостей. Попри війну росії проти України, на заходах була присутня чимала кількість "хороших росіян", яких європейці продовжують приймати з розкритими обіймами. Нагадати про вбивства мирних українців російськими окупантами наважилася українська супермодель Аліна Байкова.

У зв’язку з тим, що організатори забороняють гостям хоч якось нагадувати світові про воєнні дії та влаштовувати протести, у п’ятницю 34-річна українка вийшла на червону доріжку фестивалю у бежевому плащі. Однак через кілька хвилин Байкова скинула верхній одяг і всі побачили її футболку з антипутінським написом "F…ck you Putin" ("Пішов на *** путін"). На жаль, перформанс Аліни був недовгим. Буквально одразу дівчину прибрали з килимової доріжки охоронці.

Таку креативну футболку створив український бренд Vip Luxury Edition. У лютому супермодель вже з’являлася у подібній речі на вечірці з нагоди відкриття Тижня моди у Нью-Йорку.

Фото: Getty Images

"Вам не здається, що ми українці втомилися від цієї війни, як ви втомилися про неї чути? І відповім на найбільш задаване питання: чому війни інших країн не отримують стільки розголосу? Тому що ми кричимо про це, коли в нас є можливість!", — написала модель в Інстаграмі.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Аліна Байкова у Нью-Йорку на Тижні моди 2023

Раніше "Телеграф" писав про британську співачку Дуа Ліпу. 27-річна зірка пройшлася червоною доріжкою Канського кінофестивалю в компанії 41-річного французького кінорежисера Ромена Гавраса, чим підтвердила з ним стосунки.