Хорошая классика: США передают Украине еще Javelin, что могут эти системы (видео)
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Первые Javelin были в Украине еще до 24 февраля 2022 года.
В первые дни полномасштабного вторжения рф ПТРК Javelin стал настоящим оружием победы и героем соцсетей. Однако до сих пор эти системы активно используются на фронте.
В частности, они вошли в новый пакет помощи, о котором 26 октября объявили в США. Кроме Javelin передают снаряды для ПВО, стрелкового оружия и прочее.
Характеристики ПТРК Javelin
- Переносной противотанковый ракетный комплекс,
- Ракета с тепловой головкой,
- Два режима атаки врага — сверху и спереди,
- Боевая часть бывает тандемная кумулятивная и универсальная (с увеличенным количеством отломков для максимального поражения пехоты),
- Цели — бронетехника, укрепления на земле, беспилотники и вертолеты на низкой высоте,
- Система позволяет стрелять из закрытых помещений.
Наводка происходит в два шага — на тепловом прицеле пульта управления находят цель, включается тепловизионная система ракеты и наводится на объект. Благодаря этому система относится к категории "выстрелил-забыл". Коэффициент попадания изготовителем заявлен в 94%, однако в боевых условиях в зависимости от подготовки стрелка может колебаться от 50 до 75%. Однако ВСУ поставили рекорд, в марте 2022 года попав из 112 выстрелов 100 раз.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что не только ПТРК американского производства используют в Украине. Из Франции Украине передавали ПТРК 5 поколения Akeron MP, который по показателям должен быть лучше Javelin.