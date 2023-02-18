Лучше, чем Javelin: Франция передала Украине ПТРК AKERON (видео)

Украина получила неназванное количество ракет и комплексов

Франция продолжает помогать Украине. Кроме бронетранспортеров и системы ПВО нашей стране передали противоракетные комплексы 5 поколения Akeron MP. Передача не была афиширована.

Про передачу MMP (Missile Moyenne Portée, Akeron MP) стало известно Opexnews от вице-президента Комиссии по национальной обороне и Вооруженным силам Франции Жана-Луи Тьерио. Сроки передачи, как и количество ракет и ПТРК не сообщалось.

Missile Moyenne Portée — что известно

Akeron MP — разработанная французской компанией противотанковая управляемая ракета и ракетный комплекс. Легкая ракета средней дальность бьет на более чем 4 км. дальность выше, чем у Javelin. Ее можно пускать также с машины или работать расчетом. Для пуска достаточно навестись и выстрелить — с помощью инфракрасной оптической системы самонаведения этот процесс происходит автономно и военные могут покидать позицию сразу после пуска.

Также оператор может изменить цель во время полета или выбрать целевую точку на цели. Ракета может поражать цели за преградами или атаковать их сверху.

Предназначена для поражения танков, бетонных укреплений, лодок, пехоты. Может применяться в городских условиях и запускаться из закрытого пространства.

Ранее "Телеграф" рассказывал про то, что украинский президент передал странам Европы индивидуальные списки с необходимым оружием. Вооружение для Украины уже ищут всеми доступными способами — не исключается даже передача контрабанды.