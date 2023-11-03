Укр

Может пролететь 2000 км: чем удивит украинцев чешский беспилотник (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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На дрон кроме камеры можно повесить различные датчики Новость обновлена 03 ноября 2023, 08:52
На дрон кроме камеры можно повесить различные датчики. Фото uav-stol.com

Производитель заявляет о надежности дрона и материальной выгодности в его обслуживании

Германия накануне передала Украине транш военной помощи. Среди переданных БТР и тягачей есть и меньшая техника – беспилотник Primoco ONE. Этот дрон чешского производства уже передавал Люксембург. Это не маленький беспилотник, а настоящий великан – размах крыльев 4,85 м.

Производитель сообщает, что особенностью этого беспилотника, кроме дальности и продолжительности полета, является надежность. Он устойчиво сопротивляется погодным условиям, взлетает и садится и днем и ночью. Взлет, посадка и выполнение плана полета обеспечивается системой автопилота. Чтобы взлететь ему, нужна взлетная полоса длиной в 300 метров.

Кроме этого, у него достаточная грузоподъемность и значительная высота, на которую может взлететь. Задача БПЛА скорее разведка, ведь он оборудован камерами и датчиками.

Характеристики Primoco UAV ONE

  • Максимальный взлетный вес — 150 кг,
  • Полезная нагрузка — 30 кг,
  • Максимальная дальность от GCS (универсальная наземная станция управления) – 200 км,
  • Максимальная дальность — 2,000 км,
  • Крейсерская скорость 100-150 км/ч,
  • Продолжительность полета 15 часов,
  • Потолок (максимальная высота подъема) – 3,300 м.

Беспилотник передает видео и информацию в режиме реального времени. Дрон может иметь несколько функций – запись и мониторинг местности, поиск с помощью инфракрасной камеры, использование сложных датчиков. Среди таких – Lidar. Это датчик измерения света и дальности или лазерная проекция с определением расстояния. Схожие датчики используются в беспилотных авто для ориентировки и оценки расстояния до объектов.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинской разработке — "Народный дрон". Его уже вторую версию PD-2 передали спецназам СБУ. Он имеет дальность полета в 1000 км.

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#Оружие #БПЛА #Дрон #ВСУ