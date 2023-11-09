Против самолетов, вертолетов и не только: чем особенный ПЗРК "Игла"

ПЗРК имеет несколько модификаций

Расчеты по ПЗРК часто отчитываются о сбитых самолетах или вертолетах. На их вооружении может стоять ПЗРК "Игла", на счету которой не только пилотируемая летная техника, но и крылатые ракеты. "Игла" это переносной зенитно-ракетный комплекс, который призван прикрыть войска и объекты от нападения с воздуха. Разработали его еще в 80-х годах прошлого столетия.

ПЗРК может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты на встречных и догонных курсах. Состоит из зенитной управляемой ракеты и пусковой трубы. "Игла" имеет несколько модификаций. Кроме базовой версии есть упрощенный вариант Игла-1E, модифицированный в Украине Игла-1М и другие. По сравнению с упрощенным вариантом, базовый лучше приводится, ведь имеет двухспектральную инфракрасную головку самонаведения и программное обеспечение попадания ракеты в корпус цели. При этом "Игла-1" обладает повышенной эффективностью поражения. Именно из такого комплекса сбили в мае ракету над Киевом.

Тактико-технические характеристики ПЗРК "Игла"

Максимальная высота пораженных целей на встречных/догонных курсах:

реактивные самолеты — 2000/2500 м

другие самолеты и вертолеты — 3000/3500 м,

Минимальная высота пораженных целей – 10 м,

Максимальный параметр пораженных целей на встречных/догонных курсах:

реактивные самолеты — 2000/2500м

другие самолеты и вертолеты — 2500/3000 м,

Скорость пораженных целей на встречных/догонных курсах — 360/320 м/с ,

Наклонная дальность впечатления – от 500 до 5000 м.

Внимание! В видео есть ненормативная лексика!

ПЗРК можно модернизировать, в частности, для комфортной стрельбы ночью. На часть ПЗРК волонтеры установили тепловизоры Guide ТК 431. Также "Иглу" применяют против дронов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о полноценном средстве воздушной обороны — ЗРК NASAMS. Украина получила их дополнительно накануне, что актуально перед зимой и ожидаемыми атаками.