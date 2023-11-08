NASAMS усиливает украинские силы ПВО: что он может

Система ПВО имеет свои слабости и сильные стороны

Украина продолжает усиливать защиту неба. Накануне президент сообщил о получении новых NASAMS. Речь идет как минимум о двух системах, ведь глава государства говорил о них во множественном числе. Напомним, у Украины уже есть две батареи таких средств ПВО.

NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс родом из Норвегии, делали его норвежские и американские инженеры вместе. Сбивать он может на малых и средних высотах беспилотники, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и другие возможные цели в воздушном пространстве. Единственное, против чего NASAMS применять нельзя, рассказывает военный обозреватель Александр Коваленко, — гиперзвуковые ракеты. Также могут возникнуть проблемы с перехватом ракет типа "Искандер" и "Х-22".

Особенностью комплекса есть современное навигационное оборудование. Пусковая NASAMS состоит из шести ракет, батарея ЗРК из 9-12 пусковых установок, что означает одновременный выпуск десятков ракет против воздушной цели. Кроме пусковых установок, ЗРК состоит из радаров, сенсоров и командного пункта управления огнем. В NASAMS можно зарядить ракеты, бьющие на расстояние от 20 до 180 км. Последнее число актуально для авиационных видов ракет, обычно используются снаряды, бьющие на 20-40 км, в том числе ракеты AMRAAM ER.

Характеристики NASAMS

Максимально возможна высота поражения цели 16 км, на реакцию ЗРК требуется от 10 до 12 секунд, максимальная скорость цели в которую может попасть NASAMS 1000 м/с при максимальной скорости самой ракеты ЗРК 1020 м/с (3670 км/ч).

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом виде ЗРК, который охраняет украинское небо — ЗРК Stormer. Он эффективен не на столь больших расстояниях, однако может прикрывать украинских военных и объекты от дронов и самолетов.