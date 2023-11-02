Чем полезны британские ЗРК Stormer для ВСУ: особенности и характеристики (видео)

На захват цели и запуск ракеты нужно 5 секунд

А среди оружия, которое ВСУ получали от западных партнеров, кроме танков и гранатометов, есть и системы ПВО, в том числе малой дальности. Одна из таких – британский ЗРК Stormer HVM. Это самоходный комплекс, который может прикрывать от нападения с воздуха, включая атаки дронов.

Как сообщает Армия.Информ, Stormer HVM отличается хорошей мобильностью при небольших размерах машины. Особенностью гусеничного бронетранспортера, который является основой ЗРК, является сварной корпус из алюминия, защищающий от шаров и обломков.

Характеристики ЗРК Stormer HVM

Может обнаруживать самолеты на расстоянии 18 км,

Вес — более 13 тонн,

Скорость – до 80 км/ч,

Запас хода – 600 километров,

Экипаж ЗРК — 3 человека,

Снаряды — ракеты Starstreak, Marlet LMМ,

Наведение – полуавтоматическое лазерным лучом.

Starstreak, которые пускаются с поворотной установки с крыши, имеют высоту поражения цели в 5-7 км и дальность в 7 км. В ЗРК есть система распознавания целей, прицел с тепловизором и система предупреждения об угрозе воздуха. Отмечается, что "увидеть" самолет он может за 18 км, а вертолет — за 8.

В ВСУ отмечают — Stormer HVM комплекс-"секрет", ведь радиолокационные средства врага не могут его засечь — он не излучает сигналы. Цель может не знать, что она под прицелом до последнего момента. Статистика по поражениям – около 90%.

Ранее "Телеграф" рассказывал о ЗРК SAMP/T. Он может оградить Одессу от противокорабельных ракет "Оникс".