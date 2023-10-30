Ракетный удар по Одессе: эксперт рассказал, как защитить Южную Пальмиру

Одесса срочно нуждается в укреплении ПВО и такой ЗРК есть

Утром в понедельник, 30 октября, Одесса подверглась очередному ракетному удару. Целью стал местный судостроительный завод.

В ходе атаки, как пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, вероятнее всего были применены противокорабельные ракеты "Оникс". У ВСУ есть что им противопоставить – ЗРК SAMP/T, но их нет под Одессой.

Так, ракета П-800 "Оникс" была разработана еще в "советских" 1980-х годах и предназначалась для поражения кораблей. Вследствие этого она имела массу характерных черт, которые в итоге усложняют борьбу с ней:

комбинированная траектория полета, когда ракета может подняться до 14 000 метров, а потом спикировать вниз до очень низкой высоты в 10-15 метров, на которой и приблизиться к цели для ее уничтожения, что делает ее перехват весьма сложным;

высокую скорость полета, порядка 880 м/с или около 3200 км/ч, то есть "Оникс" относится к сверхзвуковым ракетам и для их перехвата нужна зенитная ракета со скоростью не меньше, а лучше – больше чем у П-800;

смешанная система управления, что делает попытку радиоподавления бесполезной.

Нивелировать все эти преимущества "Оникса", по мнению Александра Коваленко, может ЗРК SAMP/T (Sol-Air Moyenne-Portée/Terrestr), разработанный в начале 2000-х и использующий ракеты Aster 30. SAMP/T использует модернизированную РЛС Arabel, большого радиуса действия, разработанную под модернизированные Aster 30 block 1.

Скорость зенитной ракеты комплекса составляет 1400 м/с, что почти двое больше "Оникса", и сбивать его можно не только на встречных курсах, но и стреляя вдогонку. Дальность же поражения цели у SAMP/T может достигать 120 км, а высота — до 20 км.

"Фактически, SAMP/T, по всем своим характеристикам ничуть не хуже ЗРК Patriot, но у неё есть одна важная особенность — перехват сверхзвуковых целей на сверхнизких высотах, коими являются П-800 "Оникс". Это может быть моё субъективное мнение, но Одессе нужен SAMP/T", — резюмирует Александр Коваленко.

Ранее стало известно о планах бывшего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина использовать для удара по Украине космическую ракету. Подобная атака будет эквивалентна взрыву 15 ракет "Искандер".