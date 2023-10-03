Минус ЗРК и несколько военных: у оккупантов произошел смертельный инцидент

"Неприятность" произошла ночью

В так называемой "ДНР", на оккупированных территориях Донецкой области поезд наехал на зенитно-ракетный комплекс россиян. В результате погибло трое оккупантов, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на собственные источники. По их данным, инцидент произошел ночью на перегоне "Енакиево-Углегорск".

На машину ЗРК "Стрела-10" ВС рф наехал грузовой поезд. По предварительным данным, водитель двигался в составе военной колонны, однако в какой-то момент не справился с управлением, съехал с моста и попал под поезд. В результате происшествия тепловоз сошёл с рельсов, повреждено железнодорожное полотно.

Опубликованы также имена погибших оккупантов: это Абай Култасев из в/ч 58249, военнослужащий в/ч 21005 Виталий Пагинец и военнослужащий в/ч 21005 Кирилл Гайченко. Еще двое российских военнослужащих отделались ранением.

Для справки: "Стрела-10" — советский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) для сухопутных войск. Он предназначен для контроля воздушного пространства с помощью оптико-электронной системы и уничтожения обнаруженных воздушных целей на малых высотах. Он был принят на вооружение ВС Союза ССР в 1976 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ВСУ уничтожили импровизированную РСЗО оккупантов, созданную из 140-мм ракетной установки А-22 для малых кораблей на шасси МТ-ЛБ. В сети появились фото.