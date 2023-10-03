Мінус ЗРК та кілька військових: у окупантів стався смертельний інцидент

"Неприємність" сталася вночі

На окупованих територіях Донецької області поїзд наїхав на зенітно-ракетний комплекс росіян. Внаслідок цього загинуло троє окупантів, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA із посиланням на власні джерела. За їхніми даними, інцидент стався вночі на перегоні Єнакієво-Вуглегірськ.

На машину ЗРК "Стріла-10" ВС росії наїхав вантажний поїзд. За попередніми даними, водій рухався у складі військової колони, однак у якийсь момент не впорався з керуванням, з’їхав із мосту та потрапив під потяг. Внаслідок пригоди тепловоз зійшов з рейок, пошкоджено залізничне полотно.

Опубліковано також імена загиблих окупантів: це Абай Култасєв з в/год 58249, військовослужбовець в/ч 21005 Віталій Пагінець та військовослужбовець в/ч 21005 Кирило Гайченко. Ще двоє російських військовослужбовців відбулися пораненням.

Довідково: "Стріла-10" — радянський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) для сухопутних військ. Він призначений для контролю повітряного простору за допомогою оптико-електронної системи та знищення виявлених повітряних цілей на малих висотах. Він був прийнятий на озброєння ЗС Союзу РСР у 1976 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ЗСУ знищили імпровізовану РСЗВ окупантів, створену зі 140-мм ракетної установки А-22 для малих кораблів на шасі МТ-ЛБ. У мережі з’явилися фото.