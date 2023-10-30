Сбит еще один российский штурмовик Су-25: названо направление

россияне продолжают нести потери в технике

Украинские воины приземлили еще один российский боевой самолет. Вражеский летательный аппарат отлетался на востоке нашей страны.

Об этом сообщают в ВСУ. По их данным речь идет о штурмовике Су-25.

В ОСГВ "Таврия" уточняют, что поражение вражеской цели произошло в небе над Авдеевским направлением.

"Уже шестой на авдеевском направлении с 10 октября этого года", — говорится в сообщении.

В то же время украинские пограничники рассказали подробности о том, как именно это произошло.

"Вчера расчет ПЗРК пограничного подразделения сбил российский боевой самолет, предварительно штурмовик СУ-25, на Авдеевском направлении. После поражения, воздушная цель противника задымилась, начала терять высоту и скрылась за горизонтом", — говорят в ГПСУ.

Напомним, что с начала октября российские оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку в Донецкой области. Там сейчас происходят ожесточенные бои, а враг несет огромные потери при этом достигая незначительных успехов.

Ранее мы писали о том, что журналисты назвали ошеломляющее потери россиян в технике во время штурмов Авдеевки.