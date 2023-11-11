Смертоносная "Баба-яга": как дрон-бомбер ВСУ сжег техники оккупантов на миллионы долларов

БПЛА наводит страх на оккупантов и действует ночью

Украинские БПЛА продолжают "кошмарить" российских оккупантов, уничтожая вражескую технику. Происходит это с помощью тяжелых дронов-бомбардировщиков, прозванных "Баба-яга", на передовой под Токмаком Запорожский области.

Об этом сообщает известный украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале. По его словам, в районе населенного пункта Новопрокоповка за несколько полетов "Баба-яга" сожгла БТР-82А, МТ-ЛБ, танк Т-80БВ, САУ "Мста", РСЗО "Град" и грузовик КамАЗ.

Свое прозвище у оккупантов – "Баба-яга", украинские дроны-бомбардировщики заслужили в основном потому, что работают по ночам. Это вызвано тем, что тяжелые БПЛА имеют шумный мотор и при полной нагрузке не могут подниматься выше нескольких десятков метров, да и скорость невелика.

Все это ведет к тому, что в дневное время использование "Бабы-яги" слишком рискованное, однако это компенсируется возможностью нагрузить дрон 20 килограммами минометных мин, специальных бомб и других снарядов.

Плюсом подобного БПЛА является его цена, которая, по словам главы наблюдательного совета ОО "Аэроразведка" Алексея Гончарука, составляет около 20 тысяч долларов. За свою "жизнь" дрон успевает сделать 8-12 вылетов и поразить около 10 целей, в том числе 3-5 единиц военной техники на миллионы долларов.

В результате "Баба-яга" является отличным дополнением к более дальнобойным украинским дронам, которые наносят удары по тылам противника, уничтожая нефтебазы в Крыму.