Волонтеры собрали на 101 БпЛА "Морок": что это за дрон и когда увидим его в действии

Ударный беспилотник может использоваться для глубоких ударов по россии

Не только спутник для разведки — фонд Сергея Притула, блоггеры Сергей Стерненко и Игорь Лаченков собрали за октябрь деньги на 101 беспилотник "Морок". Отчитываясь, что дроны передают соответствующим структурам, Притула отметил, что видео от "птичек" нужно ждать зимой.

Он также опубликовал фото, на котором можно рассмотреть сам ударный дрон, хоть он и заблюрен. Этот одномоторный дрон относится к самолетному типу, у него корпус обтекаемой формы. Толкающий винт находится в хвостовой части.

Волонтеры с дроном

Характеристики беспилотника "Морок"

Полезная нагрузка — 30 кг,

Максимальное расстояние – до 800 км,

Цена — 1,75 млн грн за единицу.

Размеры беспилотника – длина и размах крыльев около 1,5 м,

Скорее всего используется двигатель внутреннего сгорания, поэтому дрон может издавать звук, похожий на "Шахедов",

Управление полетом – предполагают использование инерционной системы, корректируемой по GPS.

Подробные характеристики "Морока" пока держат в секрете. Россияне уже заявляли о возможной атаке именно "Мороком" в конце августа по авиабазе "Сольцы". Отметим, что есть неподтвержденные данные, которые беспилотники могли использовать в Крыму в августе и после испытаний запустить в серийное производство.

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