Год работы "народного спутника": ГУР сообщило об успехах и поблагодарило Притулу

Возможности спутника позволяют ежедневно получать критически важные для боевых операций разведывательные данные

Главное управление разведки Минобороны подвело итоги года работы "Народного спутника", или космического аппарата ICEYE. Как сообщается, благодаря ему удалось уничтожить большое количество оккупантов и их техники, в том числе и во время атаки по Севастопольской бухте.

20 сентября 2023 года исполняется ровно год с того момента, как ГУР получило аппарат, сообщается в Telegram-канале ведомства. Разведчики также опубликовали несколько фото с результатами работы спутника.

"На протяжении этого года "народный спутник" принес множество пользы в нашей борьбе за свободу – его возможности позволяют нам ежедневно получать критически важные для боевых операций разведывательные данные и сжигать тонны вражеской смертоносной техники!", — говорится в сообщении.

Отмечается, в ходе атаке на Севастопольскую бухту, которая была совершена 13 сентября 2023 года, в частности благодаря данным ICEYE, были уничтожены российский десантный корабль "минск" и подлодка "ростов на дону".

"Выражаем глубокую благодарность всем гражданам и волонтерам, которые присоединились к сбору, фонду Сергея Притулы и Игорю Лаченкову, и обеспечили украинским разведчикам отличную видимость из космоса!", — добавили в ГУР.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне 2022 года Сергей Притула вместе с блогером Игорем Лаченковым открыли сбор на три ударных беспилотника Bayraktar. Проект был назван "Народный Байрактар", а сумма, которую нужно было в итоге собрать составляла $15 миллионов (около полумиллиарда гривен). Всего за три дня украинцы собрали нужную сумму и даже больше. Этих денег хватило бы не на три, а на четыре "Байрактара". Вскоре Сергей Притула заявил, что компания Baykar Makina дала Украине три "Байрактара" бесплатно, а на собранные деньги Украина приобрела доступ к базе данных спутников компании ICEYE.