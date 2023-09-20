Рік роботи "народного супутника": ГУР повідомило про успіхи та подякувало Притулу

Минув рівно рік з моменту, коли волонтери передали для ГУР МО України космічний апарат ICEYE — "Народний супутник" України.

Про це повідомили у Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Протягом цього року "народний супутник" приніс багато користі у нашій боротьбі за свободу – його можливості дозволяють нам щодня отримувати критично важливі для бойових операцій розвідувальні дані та спалювати тонни ворожої смертоносної техніки!", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ICEYE відіграв важливу роль в атаці на Севастопольську бухту 13 вересня 2023 року, коли було знищено російський десантний корабель "мінськ" та підводний човен "ростов на дону".

"Висловлюємо глибоку подяку всім громадянам та волонтерам, які приєдналися до збору, фонду Сергія Притули та Ігорю Лаченкову, та забезпечили українським розвідникам чудову видимість із космосу!", — додали в ГУР.

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