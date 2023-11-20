"Властелин горизонта" в деле: чем интересна винтовка, из которой снайпер СБУ произвел рекордный выстрел (видео)

Винтовку разработали в Украине совсем недавно

Снайпер СБУ обновил рекорд дальности выстрела с попаданием в оккупанта. Новая дистанция, с которой удалось попасть – 3800 метров. В СБУ отметили, что это мировой рекорд.

В ведомстве в комментарии "РБК-Украина" отметили, что этот выстрел был произведен из украинской винтовки "Властелин горизонта". Производитель оружия подтвердил это, опубликовав видео выстрел. Отмечалось, что использовался патрон 12,7х114HL – специально разработанный для этого оружия. На то, чтобы пуля поразила оккупанта, ушло 10 секунд — столько она провела в полете.

На сайте производителя отмечается, что можно использовать винтовку в калибрах 12.7х99NATO, 12.7x108, 12.7x114"HL", 14.5x114, 23x115mm. Такая винтовка предназначена для противодействия снайперам врага, расчетам пулеметов и ПТРК для борьбы с легкобронированной техникой. Работает в разных условиях, в том числе в пустынях и горах.

Характеристики "Властелина горизонта"

Варианты – однозарядный и магазинный,

Кучность стрельбы — менее 1 МОА, при рекордном выстреле — 0,3 МОА,

За минуту можно произвести до 8 выстрелов,

Максимальная эффективная дальность заявлена для 12.7х114"HL" — 2500 метров.

Максимальная дальность нового рекорда считалась 2900 метров.

Прицел в винтовку March Genesis 4-40x56 F1. Ее разрабатывали с участием украинских снайперов, американской компании Bartlein Barrels Inc. и британской АRC Ballistics.

Ранее "Телеграф" рассказывал о необходимости Украины в дронах. Их производится втрое меньше требуемого количества.