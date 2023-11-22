Украина может получить из Германии Trinity уже в январе: на что способны эти дроны

Предварительно, речь идет об сразу трех видах дронов

Украина использует на фронте сотни видов дронов. Среди них есть и созданные немецкой компанией Quantum Systems. В скором времени наша страна может получить еще сотню беспилотников от этой компании. Речь о дроне серии Trinity.

Об этом сообщает портал, отслеживающий германскую помощь Украине. Отмечается, что эта сотня, предварительно поступающая в январе, будет состоять из всех вариантов Trinity – Tactical, F90+, Pro.

Trinity F90+

Trinity F90+ отличается выносливостью картографический дрон — может летать более 90 минут, собирая больше данных за полет, чем любая сравнимая платформа на рынке. Trinity F90+ может нести разные интегрированные датчики уровня весом до 1 килограмма. Их можно переключать в режиме plug-n-play, осваивая частые изменения программы.

Характеристики Trinity F90+

Подготовка к эксплуатации менее чем за 5 минут

Встроенное программное обеспечение для управления миссией QBase 3D

Полностью автоматизированный вертикальный взлет и посадка

Совместим с расширенным набором датчиков уровня обзора, включая RGB и LiDAR

Дальность полета — 100 км.

Площадь обзора – 700 га (7 км2)

Продолжительность полета – 90 мин.

Trinity Tactical

Trinity Tactical – следующее поколение eVTOL после коммерческого Trinity F90+, работающее при отсутствии систем GNSS (спутниковой навигации). Производитель отмечает, что благодаря универсальному набору датчиков Trinity Tactical является идеальным инструментом для сбора данных для планирования маршрута, оценки управления боем, анализа прямой видимости, разведки зоны посадки и других задач по сбору разведданных.

Характеристики Trinity Tactical

Максимальная скорость – 17 м/с

Оснащение системой охлаждения ESC

Разрешение до одного сантиметра (GSD),

Встроенное геотегирование, прямая геопривязка и предварительное сшивание изображений

Совместим с расширенным набором датчиков уровня обзора, включая RGB и LiDAR

Дальность полета — 90 км.

Площадь обзора – 700 га (7 км2)

Продолжительность полета – 90 мин.

Trinity Pro

Trinity Pro может работать в сложных условиях окружающей среды. Производитель отмечает, что Trinity Pro собирает больше данных за миссию, чем любой другой аналогичный дрон на рынке. Благодаря автопилоту Quantum-Skynode Trinity Pro выполняет расширенный системный мониторинг всех бортовых систем, чтобы обеспечить идеальную работу и обеспечить техническое обслуживание.

Характеристики Trinity Pro

Встроенное программное обеспечение для управления миссией QBase 3D

Автоматическая самодиагностика, оценка рельефа местности, "возвращение домой" с помощью искусственного интеллекта

Взлетает на 4800 м

Площадь обзора – 700 га (7 км2)

Продолжительность полета – 90 мин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Германия стала одним из поставщиков в Украину дронов, напечатанных на 3-Д принтере. Это дроны дальнего действия, способные нести более 6 кг.