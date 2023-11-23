На замену бронемашинам – ВСУ уничтожили первый образец новейшей техники россиян

Новая техника была представлена только в августе, а уже біла уничтожена

Продолжая атаки под Авдеевкой, российские оккупанты несут все более серьезные потери. Чтобы снизить их и компенсировать потери в технике россияне бросили на передовую свою новинку – армейские вездеходы "Пластун-СН", которые представили на выставке вооружения только летом. Но уже первые образцы данной техники были уничтожены ВСУ.

Об этом сообщает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, это уничтожение было впервые верифицировано в Запорожской области.

Пластун-СН уничтожен

По словам эксперта, данные вездеходы должны были частично компенсировать нехватку ББМ в российских подразделениях. Поставки в состав оккупационных войск были анонсированы официально 29 октября. Согласно заявлениям россиян, Пластун-СН обладает комбинированной бронёй класса Бр3 (пуля пистолета калибром 9 мм) и Бр4 (бронебойная автоматная пуля калибром 5,45 мм, и простая пуля калибром 7,62 мм), а темп производства – один вездеход в неделю.

"От себя замечу, что у этих вездеходов нет твёрдой крыши. Да-да, именно так. В общем, ещё та, капсула смерти повышенной проходимости", — подчеркнул Александр Коваленко.

Масса "Пластуна-СН" составляет порядка 3,8 тонн, а скорость до 50 км/ч, предназначение же транспорта скорее вывоз раненых и перевозка грузов, например, 82-мм миномета, а не участие в прямом бою, для чего вездеход явно не предназначен.

Ранее под Авдеевкой были замечены БМП-1У "Шквал" которые до того стояли в российских музеях, но из-за потерь были переброшены на передовую.