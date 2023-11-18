Россияне только имитируют большое наступление? Эксперт сделал неприятный прогноз

Россияне устилают трупами поля под Бахмутом и Купянском, потому что им очень нужен успех

Российское военное командование сейчас интенсифицировало боевые действия на многих участках фронта. Россияне пытаются имитировать масштабные наступательные действия, хотя это совсем не так.

Об этом написал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, сейчас самым опасным участком фронта остается Авдеевка.

"РОВ пытаются расползаться по левой стороне от железной дороги, не имея возможности основательно закрепиться по праву сторону. 9-я ОМСБр 1 АК бросается в направлении Уманского с Водяного, а с Песок пытаются давить на Первомайское", – отметил эксперт.

Мясные штурмы пока россиянам успеха не приносят

Россияне также пытаются активно атаковать у Бахмута и на Купянском направлении, но там у них несколько другая функция. Так, под Купянском террористы пытаются захватить господствующие высоты и прорваться к самому городу, но штурмы неизменно заканчиваются для них провалом. Имея серьезный некомплект техники, россияне бросают в бой большие толпы пехоты – ресурс, имеющий в глазах генералов русской армии самую маленькую ценность.

Террористы продолжают давить на Купянском направлении

Возле Бахмута ситуация дает понять, что генералам приказали любой ценой демонстрировать на этом направлении успехи. Поэтому поля у города густо завалены трупами россиян после волн "мясных штурмов". Основные направления атаки – Клещиевка, которую террористы планируют отбить, и Андреевка.

Россияне пытаются отбить утраченные у Бахмута позиции

"Вся линия боестолкновений оживилась в последние недели и интенсивность действий катализируется командованием РОВ в попытке прощупать слабое место в обороне СОУ и преподнести успех на этой локации как некую победу, эпическое достижение", — резюмировал Коваленко.

Более того, эксперт озвучил довольно неутешительный прогноз. По его мнению, скорее всего, такая активность российских войск на фронте не спадет вплоть до Нового года – россиянам очень нужен хоть какой-то хороший для них результат на линии фронта.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты оценили ситуацию у Авдеевки. А россияне прибегли на этом направлении к новой тактике – не от хорошей жизни, а из-за чрезмерных потерь в технике.

По мнению эстонских разведчиков, террористы не отказались от желания окружитьь Авдеевку даже несмотря на свои огромные потери. А вот заходить в город россияне очень боятся, потому что его очень хорошо укрепили.