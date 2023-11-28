Много десанта, мало оружия и брони: на Донбассе был замечен редкий БТР оккупантов

Уничтожен и затрофеен примерно каждый третий БТР

В ходе боев в Луганской области бойцы ВСУ уничтожили довольно редкий БТР-МДМ "Ракушка", стоящий на вооружении частей воздушно-десантных войск российских оккупантов. Их количество в войсках противника исчисляется примерно сотней единиц, а создавались они как замена маловместительной боевой машине десанта.

Об этом в своем блоге пишет военный эксперт и историк Андрей Харук. По его словам, уже с самого начала формирования ВДВ еще в СССР в дополнение к боевой машине пехоты создавали БМД (боевую машину десанта). Но поскольку она оказалась маловместительной, оборонной промышленности был заказан бронетранспортер для ВДВ с большим количеством мест для десанта.

Уничтоженный на Луганщине БТР Ракушка

Так, когда в 2015 году была создана БМД-4, ее "парой" стал БТР-МДМ "Ракушка", получивший такое название за угловатую форму. Как пишет эксперт, преимущества "Ракушки" перед БМД-4 очевидно – в ней помещаются 15 человек вместо 8, но в остальном это крайне неудачный образец техники.

"Учитывая малые габариты машины, набиты они, как шпроты в банке. К тому же спешиться им непросто: БТР-МДМ унаследовал традиционную для советских БМД схему с кормовым расположением двигателя, поэтому нормальных дверей, не говоря уже о рампе, десантное отделение "Ракушки" не имеет. Вооружение БТР-МДМ состоит из двух 7,62-мм пулеметов – одного в командирской башенке и одного в правой передней части корпуса", — говорит об основных минусах "Ракушки" Андрей Харук.

Действительно, на 15 человек в БТР-МДМ имеется всего одна дверца для выхода экипажа, и три люка для выхода через крышу бронемашины, что в условиях боя неудобно и рискованно. Вооружение из двух пулеметов калибра 7,62 мм крайне слабо, а броня защищает только от стрелкового оружия.

Неудивительно, что, как утверждает Андрей Харук, были уничтожены как минимум 25 "Ракушек" и еще восемь стали трофеями ВСУ.

В целом нехватка бронемашин заставляет оккупантов бросать в бой вездеходы, которые вовсе не имеют вооружения и даже жесткой крыши, но при этом могут перевозить много десантников.