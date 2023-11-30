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Британский броневик HUSKY TSV уже показывает себя на фронте: видео от украинских бойцов

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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HUSKY Tactical Support Vehicle использовался британской армией
HUSKY Tactical Support Vehicle использовался британской армией

Точное количество броневиков на вооружении ВСУ неизвестно

Украина получает военную помощь от нескольких зарубежных союзников, среди которых и Великобритания. HUSKY Tactical Support Vehicle — бронированная машина, впервые замеченная в Украине летом 2022 года.

Видео, как бронеавтомобиль преодолевает погодные препятствия, опубликовали в "Военном курьере". Производитель Navistar Defense начал выпускать такие броневики в 2006 году. Задача машины – защищать людей от выстрелов и взрывов мин. Она относится к категории среднебронированных.

Характеристики HUSKY Tactical Support Vehicle

  • Количество модификаций — 3,
  • Длина — 6,4 м,
  • Высота — 2,5 м,
  • Ширина — 2,4 м,
  • Вес – до 7 тонн.
  • Количество людей — 4,
  • Вооружение — пулемет 12,7 мм,
  • Скорость – до 113 км/час.

У авто есть центральная система подкачки шин. Такие бронированные машины использовались украинской армией на разных направлениях, в частности, на Херсонщине. Их использовали в Десантно-штурмовых войсках. Военные отметили универсальность, надежность и эффективность техники при подвозе запасов и эвакуации.

Ранее "Телеграф" рассказывал о переданном Украине французском БТР VAB. Он выпускался достаточно давно — в 70-х годах, однако до сих пор умело выполняет свои функции.

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