Британский броневик HUSKY TSV уже показывает себя на фронте: видео от украинских бойцов

Точное количество броневиков на вооружении ВСУ неизвестно

Украина получает военную помощь от нескольких зарубежных союзников, среди которых и Великобритания. HUSKY Tactical Support Vehicle — бронированная машина, впервые замеченная в Украине летом 2022 года.

Видео, как бронеавтомобиль преодолевает погодные препятствия, опубликовали в "Военном курьере". Производитель Navistar Defense начал выпускать такие броневики в 2006 году. Задача машины – защищать людей от выстрелов и взрывов мин. Она относится к категории среднебронированных.

Характеристики HUSKY Tactical Support Vehicle

Количество модификаций — 3,

Длина — 6,4 м,

Высота — 2,5 м,

Ширина — 2,4 м,

Вес – до 7 тонн.

Количество людей — 4,

Вооружение — пулемет 12,7 мм,

Скорость – до 113 км/час.

У авто есть центральная система подкачки шин. Такие бронированные машины использовались украинской армией на разных направлениях, в частности, на Херсонщине. Их использовали в Десантно-штурмовых войсках. Военные отметили универсальность, надежность и эффективность техники при подвозе запасов и эвакуации.

Ранее "Телеграф" рассказывал о переданном Украине французском БТР VAB. Он выпускался достаточно давно — в 70-х годах, однако до сих пор умело выполняет свои функции.