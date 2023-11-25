Бронированная машина VAB: что может французский БТР (видео)

Точное количество переданных Украине БТР не разглашается

Бронетранспортер VAB французского производства применяется в Украине с лета прошлого года. Франция передала Украине броневики, которые производились для внутреннего пользования. С начала выпуска в конце 70-х было выпущено около 5 тысяч машин, из которых 3/4 БТР использовались во французской армии и миротворческих миссиях.

Главная задача бронированной машины переднего края (именно так с французской расшифровывается и переводится VAB) – доставить десант к месту назначения. В отсеке могут уместиться 10 человек плюс два члена экипажа, однако это могут быть не только военные. Есть санитарные и командирские версии машин.

Вариант БТР VAB с колесной формулой 4-4 был для французской армии. Максимальная скорость – 110 км/ч. Он может плавать, а вооружение может быть как пулеметом калибром 12,7 мм или 7,62 мм, так и башней с автоматическими пушками 20 или 25×137 мм.

Характеристики БТР VAB

Украинские военные рассказывают, что БТР VAB хорошо себя зарекомендовал на поле боя благодаря защитным качествам от обломков и шаров, хорошо держится на бездорожье. На нем подвозят бойцов к линии фронта, эвакуировать раненых, подвезти оружие, медикаменты или припасы. На некоторых машинах установлен пулемет M2 Browning калибром 12,7 мм.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бронемашина украинского производства "Варта" будет обновляться — пока она не выпускается, потому что готовилась под шасси белорусского МАЗа. Также Украине с бронемашинами помогла Канада – предоставив обновленную Senator в варианте MRAP. На список нововведений в бронеавтомобили повлияли украинские военные, рассказывая конструкторам о проблемах в реальных боях.