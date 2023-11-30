Вдвое эффективнее: на фронте работает модернизированная "Богдана" (фото)
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"Богдана" и так превосходно показывала себя, а теперь стала еще лучше
Наверное, каждый украинец хоть раз слышал о самоходной гаубице "Богдана", — эта разработка является гордостью оборонпрома Украины, которая уже не раз доказала свою эффективность на поле боя. Однако нет предела совершенству, и появилась улучшенная версия, которая еще эффективнее.
Как известно, разработкой САУ 2С22 "Богдана" занимаются два участника NAUDI (Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины): Краматорский завод тяжелого станкостроения и Украинская бронетехника — как субподрядчик. Они выпустили модернизированную "Богдану" с системой досылки боеприпасов.
"С появлением системы досылки вдвое увеличивается темп огня САУ. Расчеты гаубицы уже побывали с ней на всех участках фронта: от Харьковщины до побережья Черного моря, а сейчас уничтожают оккупантов в украинских степях", — говорится в сообщении.