"Нового нет – улучшили старое": эксперт объяснил слабость обновленного 50-летнего танка оккупантов

Свои танки оккупанты буквально завешивают броней

Продолжая штурмовые действия в ряде ключевых точек фронта, российские оккупанты вынуждены компенсировать потери. Для этого главным образом используют танки Т-62, которым исполнилось 50-60 лет. И чтобы компенсировать этот недостаток, их стараются улучшить.

На один из таких танков обратил внимание военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Оккупанты назвали эти бронемашины Т-62МВ, модернизация образца 2023 года.

По его словам, российские "кулибины" решили не мелочиться и вместо динамической защиты "Контакт-1" установили более современный "Реликт" с элементами 4С23, вследствие чего Т-62М стал похож на Т-90М. Также танк получил борта от Т-72Б3, с размещённой там ДЗ. В качестве прицела используется тепловизионный 1ПН96МТ-1.

В результате, по утверждениям оккупантов, им удалось повысить устойчивость к кинетическим средствам поражения до 350 мм, а кумулятивным — до 500 мм, с защитой от тандемов и полностью закрыть динамической защитой фронтальную проекцию Т-62МВ.

"Собственно, тут есть о чём подискутировать, ведь с таким обвесом нагрузка на силовые узлы Т-62, славящегося своей чувствительностью к изменению веса в бо́льшую сторону, возросла в разы. Про мобильность и речи не идёт, в ней танк абсолютно точно изрядно потерял", — говорит о минусах такого "улучшения" Александр Коваленко.

С другой стороны, эксперт признает, что оккупанты стараются максимально повышать защищённость своих боевых машин, даже с учётом снижения их мобильности. Также он подчеркнул, что "модернизация" Т-62 говорит о провале производства и поставки в войска более современных танков Т-72/80/90, почему и "улучшается" танк, производство которых завершили еще в 1975 году.

"Кто будет следующим на модернизацию по образцу 2023? Т-54/55?", — иронизирует эксперт.

Впрочем, вместе с улучшением старых танков оккупанты бросают на фронт и новую технику, вроде колесной САУ "Мальва", неудачной копии украинской "Богданы".