Враг не скроется во тьме: у бойцов ССО заметили американскую снайперскую винтовку для ночной стрельбы

Украинские марксманы спецназа уничтожают врага и ночью

Война, это не только дуэли артиллерии, танков или дронов, но и спецоперации, в которых важную роль играет стрелковое оружие и точность его использования. И у Сил специальных операций имеется особое вооружение, которое можно использовать и ночью.

Речь идет об американской снайперской винтовке M110A1 и приборе ночного видения GPNVG-18, о которых в своем Telegram-канале сообщает офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. Их используют бойцы 73-го Морского центра специальных операций (части спецразведки Сил специальных операций ВСУ).

Боец ССО Украины с М110 и прибором ночного видения

M110A1 — это снайперская версия классической немецкой винтовки HK417, появившейся на свет в 2005 году и позднее поступившей на вооружение армии США. А в 2017-м американские стрелки начали получать на вооружение M110A1.

Впрочем, винтовку тяжело назвать именно оружием снайпера, так как эффективная дальность стрельбы составляет около 600 м по грудной мишени и порядка 800 м – по ростовой. Такой небольшой, по снайперским меркам, радиус огня больше подходит для так называемых "марксманов" — опытных и умелых стрелков в армии США, которые ведут бой в составе подразделения и уничтожают важные цели (офицеров, расчеты пулеметов) на дальностях до 600-800 метров.

В то же время классические снайперы обычно "работают" в отрыве от других подразделений на дальность в 1-1,5 километра и потому их винтовки более дальнобойные, точные и часто с ручным перезаряжанием.

Примером такого снайперского оружия может являться украинская крупнокалиберная (12,7 мм) снайперская винтовка "Властелин горизонта", из которой боец СБУ поразил цель на расстоянии 3800 метров, что является мировым рекордом.