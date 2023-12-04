В ВСУ для испытаний пришли новые наземные дроны: что о них известно

Назначение AGEMA – логистические задачи, разведка, эвакуация раненых, запуск или борьба с БПЛА

Вооруженные силы Украины приступили к испытаниям на передовой наземных дронов AGEMA. Роботизированную платформу-дрон передала украинским военным оборонная компания "Украинская бронетехника".

Об этом сообщает издание Defence Express. AGEMA – разработка компании Milanion из ОАЭ, "Украинская бронетехника" только адаптировала наземный дрон для использования в украинских условиях – и планирует внести доработку по фидбеку от военных ВСУ.

Главная цель – оценить возможность использования AGEMA в реальных условиях боевых действий той интенсивности, которая есть в Украине. По результатам таких испытаний будет решен вопрос доработки платформы, а также то, где это сделают – либо в Украине, либо на мощностях производителя.

AGEMA 8x8 впервые была представлена еще на выставке "Оружие и Безопасность-2021". Это сухопутная роботизированная платформа, которая весит 602 килограмма и имеет двигатель внутреннего сгорания мощностью 40 л.с.

Грузоподъемность AGEMA – до 622 кг груза по суше, до 330 кг груза на воде, а также она может выступать в качестве буксира, увлекая за собой 544 кг груза. Скорость платформы составляет 29 км/ч по суше и 5 км/ч по воде. Назначение AGEMA – логистические задачи, разведка, эвакуация раненых, борьба с БПЛА или их запуск и даже обеспечение связи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что фонд Сергея Притулы, блоггеры Сергей Стерненко и Игорь Лаченков собрали за октябрь деньги на 101 беспилотник "Морок". Отчитываясь, что дроны передают соответствующим структурам, Притула отметил, что видео от "птичек" нужно ждать зимой.