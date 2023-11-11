Дроны не только в воздухе: наземный беспилотник "Сирко" может спасать жизнь на фронте

Украинские наземные дроны могут не только спасать наших военных, но и уничтожать врагов

Пока украинские дроны высматривают оккупантов, дроны наземные их либо подрывают, либо помогают украинским военным с разными задачами. Так в украинском войске есть несколько дронов-тезек, которые активно помогают ВСУ одолевать врагов.

Об одной из разработок рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он отметил, что технология наземного робота UGV Sirko-S1 была создана участниками оборонного кластера и активно тестируется на фронте. Робот может помогать с перевозкой грузов, осуществлять эвакуацию раненых и разведку вражеских позиций.

Как отметил Федоров, с помощью дрона по земле можно привести провизию или боеприпасы места, где слишком жарко. Максимальная полезная нагрузка – 200 кг. Но на работе почтальона дрон не останавливается. Разработчики планируют добавить в работу боевую турель или модули для минирования или разминирования территории.

У этого дрона есть тезка. Украинский разработчик Евгений Гнаток самостоятельно собирает дроны "Сирко" и передает на фронт. "Телеграф" рассказывал о нем летом. Автор самостоятельно разработал и собрал первый прототип в гараже, с тех пор перерабатывал десятки раз, каждый раз усовершенствуя конструкцию благодаря отзывам военных с фронта.

Кроме транспортной функции эта машинка, которая может поднять 120 кг, может быть диверсантом — подъезжать к танку или к скоплению врагов и взрываться. Сейчас "Сирко" становится еще более смертоносным для врагов, например, на него установили мини-миномет. Автор поделился видео в своем Instagram.

И это не единственный одноименный дрон, о котором рассказывал "Телеграф". Также в честь кошевого атамана Ивана Сирко назвали и летающий в воздухе беспилотник. Он предназначен для скрытой разведки и корректировки артиллерийского огня.