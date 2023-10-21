Укр

"Лелека" на страже неба: ГУР использует украинский дрон, что он может (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Дрон "Лелека-100" Новость обновлена 21 октября 2023, 09:09
Дрон "Лелека-100". Фото https://t.me/DIUkraine

Может увидеть врага и днем, и ночью

Украинские военные используют на фронте немало отечественного оружия — от гранатомета "Форт" до разнообразных беспилотников. Среди них отличается Лелека-100. Недавно шесть таких дронов передали ГУР благодаря волонтерам.

Об этом ведомство сообщило в "Телеграмме". В сообщении говорится, что "Лелека-100" — один из лучших разведывательных беспилотников бригадного уровня". И действительно, дрону есть чем похвастаться. Отметим — он разрабатывался уже после 2014 года, поэтому создавался с пониманием условий и требований войны.

Характеристики "Лелека-100"

  • Устойчивый к непогоде,
  • Может работать в любое время суток,
  • Продолжительность полета — 2 — 2,5 часа,
  • Высокоманевренный,
  • Разведку и аэрофото и видеосъемку может производить на протяженности в 100 км (с возвратом к оператору глубина разведки — 50 км),
  • Скорость максимальная – до 140 км/ч,
  • Скорость крейсерская — 60-70 км/ч,
  • Высота работы – до 1,5-2 км.

Он достаточно новый, на вооружение, принятый в 2021 году. Его основное предназначение – аэроразведка объектов в режиме реального времени, может корректировать огонь артиллерии и быть задействованным в патрулировании. Комплекс разрабатывался, чтобы активно противодействовать враждебным РЭБам, при блокировании спутниковой навигации и при помехах. Стоимость такого комплекса – около 1,44 млн грн.

ГУР использует дрон Лелека-100 в работе
Сотрудники ГУР с полученными "Лелеками"

Ранее "Телеграф" рассказывал о принятии на вооружение Министерством обороны новых образцов техники. Они в большинстве своем не новые в производстве, но до этого в Украине на вооружении не стояли. Среди таких — вертолет для эвакуации и мотоцикл-эндуро.

Теги:
#Оружие #БПЛА #ГУР #Дрон #Лелека-100