Минус 100 БТР-60: насколько ценной для ВСУ была техника из Болгарии

В чем плюсы и минусы БТР-60 и как в Украине их могли улучшить

Еще летом Киев и София вели переговоры о возможности передачи Украине со складов МВД Болгарии 100 БТР-60, которые так никогда не применялись. И вот стало известно, что президент Болгарии Румен Радев наложил вето на их поставку в Украину.

Впрочем, "Телеграф" еще ранее писал, что в силу своего возраста в 50-60 лет, данная бронетехника имела сомнительную ценность. В частности, броня БТР-60 выдерживает огонь максимум стрелкового оружия калибра до 7,62 мм. А вооружение в виде двух пулеметов (в том числе крупнокалиберного в 14,5 мм) позволяло успешно вести бой только с пехотой врага и атаковать легкие укрепления.

Впрочем, БТР-60 обладает одним несомненным преимуществом – он помогал сделать пехоту более мобильной, позволяя передвигаться со скоростью до 80 км/ч по шоссе и до 10 км/ч на плаву. В этом смысле поставка БТР-60 могла улучшить ситуацию с мобильностью одной из бригад ВСУ.

Вместе с тем, Украина имеет свой проект модернизации бронетранспортера — БТР-60М "Хорунжий", улучшавший возможности техники. Так, новый корпус из современной бронестали повышал уровень пулестойкости в передней и боковой проекциях – БТР выдерживает выстрел из винтовки или АКМ с 10 метров.

Также украинский бронетранспортер более комфортным для десантников – так, их число снизилось с 14 до 8, зато были установлены дизельный двигатель Deutz, климатическая и вентсистема, коробка-автомат и система кругового обзора.

Хотя вооружение осталось прежним – два пулемета (7,62 и 14,5 мм) на "Хорунжий" можно поставить боевой модуль из Турции SARP KPVT с тепловизионным прицелом. Тем самым возможности БТР-60М для ведения боя именно ночью возрастают.

Поставка 100 БТР-60 из Болгарии могла бы позволить часть из них улучшить до уровня "Хорунжего" и тем самым повысить их боевые возможности.

Надо сказать, что Украина успешно модернизирует устаревшую советскую технику 60-х годов, создавая собственные варианты БМП-1, производившиеся в одно время с болгарским бронетранспортером.