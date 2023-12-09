Укр

Есть важные отличия от Leopard 2A5: чем особенный шведский танк Stridsvagn для ВСУ (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1453
Stridsvagn 122 Новость обновлена 09 декабря 2023, 08:48
Stridsvagn 122. Фото defence-ua.com

Stridsvagn со шведского переводится просто — танк

Впервые о передаче Украине основного боевого танка Швеции Stridsvagn 122 заговорили еще в начале 2023 года. Уже в сентябре стало известно о предоставлении 10 таких танков, для которых специально обучены украинские экипажи.

Stridsvagn 122 изготовлен в Швеции, но его "старшим братом" является германский танк Leopard 2A4. Его модернизировали до уровня Leopard 2A5 с учетом шведских особенностей и добавили пару "фишек". Такие танки собирались до 2002 года.

Среди отличий от Leopard – усиленная защита, эффективность огня, установлена гранатометная система GALIX французского производства. Особенность условий применения в шведской версии танка – лес и городские районы.

Характеристики Stridsvagn 122

По сравнению с Leopard:

  • комбинированное бронирование лба танка и башни (вольфрам, керамика, пластик),
  • маскировочные системы Barracuda,
  • дополнительное вооружение — спаренный и зенитный пулеметы типа Ksp m/94,
  • дымовой гранатомет GALIX,
  • другая система управления огнем для лучшего распознавания целей и сохранения их, новые средства связи.

Общие характеристики:

  • Вооружение – пушка Rheinmetall 120мм,
  • Ширина танка — 3,75 м,
  • Вес — 62,5 тонны,
  • Экипаж — 4 человека,
  • Скорость – 68 км/ч.
Характеристики Stridsvagn 122
Характеристики Stridsvagn 122

Одобрительные отзывы от украинских танкистов Stridsvagn 122 получил в октябре на Лиманском направлении. Высоко оценили защиту, маневренность и точную пушку. Стоит отметить, что танк имеет несколько модернизаций. Вариант Strv 122B – улучшенная противоминная защита, Strv 122B Int – средства связи и управления, совместимые с НАТО и средства для жары.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что американские танки Abrams почти не используются на поле боя. В текущих погодных условиях они не могут себя полностью проявить.

Теги:
#Швеция #Оружие #Танк #ВСУ