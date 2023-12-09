Есть важные отличия от Leopard 2A5: чем особенный шведский танк Stridsvagn для ВСУ (видео)
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Stridsvagn со шведского переводится просто — танк
Впервые о передаче Украине основного боевого танка Швеции Stridsvagn 122 заговорили еще в начале 2023 года. Уже в сентябре стало известно о предоставлении 10 таких танков, для которых специально обучены украинские экипажи.
Stridsvagn 122 изготовлен в Швеции, но его "старшим братом" является германский танк Leopard 2A4. Его модернизировали до уровня Leopard 2A5 с учетом шведских особенностей и добавили пару "фишек". Такие танки собирались до 2002 года.
Среди отличий от Leopard – усиленная защита, эффективность огня, установлена гранатометная система GALIX французского производства. Особенность условий применения в шведской версии танка – лес и городские районы.
Характеристики Stridsvagn 122
По сравнению с Leopard:
- комбинированное бронирование лба танка и башни (вольфрам, керамика, пластик),
- маскировочные системы Barracuda,
- дополнительное вооружение — спаренный и зенитный пулеметы типа Ksp m/94,
- дымовой гранатомет GALIX,
- другая система управления огнем для лучшего распознавания целей и сохранения их, новые средства связи.
Общие характеристики:
- Вооружение – пушка Rheinmetall 120мм,
- Ширина танка — 3,75 м,
- Вес — 62,5 тонны,
- Экипаж — 4 человека,
- Скорость – 68 км/ч.
Одобрительные отзывы от украинских танкистов Stridsvagn 122 получил в октябре на Лиманском направлении. Высоко оценили защиту, маневренность и точную пушку. Стоит отметить, что танк имеет несколько модернизаций. Вариант Strv 122B – улучшенная противоминная защита, Strv 122B Int – средства связи и управления, совместимые с НАТО и средства для жары.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что американские танки Abrams почти не используются на поле боя. В текущих погодных условиях они не могут себя полностью проявить.