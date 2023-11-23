Танки Abrams до сих пор не используют на фронте: западные аналитики объяснили, почему

США передали танки слишком поздно и в очень маленьком количестве

Украина все еще не применила на фронте ни один американский танк Abrams, которые получила от США в сентябре этого года. Эксперты предполагают, что зимой на фронте их трудно использовать.

Об этом пишет Business Insider. По предположению иностранных источников, вряд ли Силы обороны применят эти танки до весны 2024 года.

США передали Украине в сентябре 31 танк M1A2 Abrams, но это вооружение "практически не участвовало в реальных боевых действиях". По версии аналитиков, из-за ухудшения погодных условий и жестких оборонительных линий россии Abrams тяжело применять на фронте. Вероятно, Украина держит американские танки в резерве, так как сейчас "фронт стабильный".

Также зарубежные аналитики считают, что зимой неэффективно отправлять Украине небольшие группы танков "Брэдли" и "Абрамс". Их будет "трудно поддерживать" с точки зрения логистики.

"Сейчас дождь и грязь не позволяют использовать тяжелую военную технику, поэтому ВСУ будут ждать "подходящего момента", вероятно, весны", — пишет Business Insider.

Более того, основатель Центра европейских инициатив по устойчивости в Германии Сергей Сумленный считает, что США слишком поздно отправили танки "Абрамс" в Украину. Кроме того, их количества недостаточно для эффективного применения на фронте.

"Всего три танка на сто километров — это смешно", — сказал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему танки "Абрамс" не повлияли на ситуацию на фронте. Владимир Зеленский дал свое объяснение.