Зеленский рассказал, почему "Абрамсы" не повлияли на ход боев в Украине

Президент надеется, что этих танков в будущем будет больше

Американские танки Abrams не смогли отыграть существенную роль на поле боя в Украине, поскольку их количество незначительно.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями африканских средств массовой информации, он надеется, что в будущем этих танков станет больше.

"К счастью или к сожалению, у нас очень много разных танков. Abrams – не исключение. Это качественный танк. У нас их не очень много, честно вам скажу", — сказал Зеленский.

Он выразил надежду на то, что в будущем, по мере развития двусторонних отношений с США, их в Украине появится больше, но пока в силу малого количества они не отыгрывают огромной роли на поле боя.

Как сообщалось ранее, первый танк Abrams прибыл в Украину в конце сентября. Поставка состоялась быстрее, чем предполагалось ранее, поскольку вместо новейшей вариации M1A2 были переданы модернизированные M1A1.

По состоянию на средину октября, в Украину прибыли все обещанные танки этого типа. Всего их было передано около тридцати единиц. В то же время из-за границы вернулись и украинские военные, которые проходили обучение на американской базе в Германии.