Под Авдеевкой был подбит первый российский единорог – о какой технике идет речь

Число этих бронетранспортеров исчисляется единицами

В ходе продолжающихся ожесточенных боев под Авдеевкой российские оккупанты несут все более тяжелые потери в технике и вынуждены компенсировать их крайне редкой техникой. В их числе БТР-90, который был подбит в ходе наступления и брошен ВС РФ.

Данный вид техники был идентифицирован OSInt-исследователями, изучавшими открытые фото- и видеоисточники. Эта машина пыталась атаковать позиции 110-й механизированной бригады ВСУ, но была повреждена и осталась на поле боя.

БТР-90 под Авдеевкой

БТР-90 впервые появился на передовой в октябре и продемонстрировал серьезный кризис в войсках оккупантов, ведь создавался он как опытная техника для замены слабого БТР-80; из-за нехватки средств было создано лишь около 10 экземпляров. Так что, по словам военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, эта техника в РФ так же редка, как единорог.

БТР-90 — довольно мощный бронетранспортер, имеющий усиленную бронезащиту, в том числе противоминную, а также гораздо более мощное оружие – пушку калибра 30 мм, гранатомет 40 мм, обычный пулемет в 7,62 мм и противотанковые ракеты, что делает его опасным даже для танков. Также на БТР можно было установить пушку калибра 100 мм и крупнее, оборудовав технику новой системой управления огнем. Однако средств на серийное производство в 1994-м году, когда была создана боевая машина, не нашлось, а в 2011-м году его место занял также более дешевый БТР-82.

То, что оккупанты используют БТР-90 рядом с МТ-ЛБ для перевозки пехоты, свидетельствует о нарастающем дефиците стандартной бронетехники, когда в бой идет буквально все.

Так, в боях на Донбассе используется даже редкий БТР-МДМ "Ракушка", созданный для частей ВДВ, и который должен использоваться ими при авиадесантах.