Американскую ракету с инфракрасным наведение переоборудовали для украинского ПВО: что она может

Пусковая установка ракеты может быть установлена на разные шасси

Украинским специалистам удалось переработать американские ракеты "воздух-воздух" в ракеты для советских ЗРК. Накануне из США передали документацию по переработке ЗРК во FrankenSAM. В них могут использоваться ракеты AIM-9M. Собирать модифицированные образцы можно уже в Украине, а ракет будет достаточно.

Согласно открытым данным, ракет AIM-9 Sidewinder произвели около 110 тысяч, тогда как использовали примерно 1%. Именно AIM-9M произвели в количестве не менее 7000 штук.

В общем, AIM-9 Sidewinder — это ракета "воздух-воздух" малой дальности с тепловой наводкой, которая устанавливается на борту широкого спектра современных тактических самолетов в вооруженных силах США и некоторых боевых вертолетах. AIM-9 является одной из самых старых, дешевых и успешных ракет на арсенале вооружений США. Прототип Sidewinder, AIM-9A, впервые успешно запущен в сентябре 1953 года. Начальная серийная версия, получившая обозначение AIM-9B, поступила в эксплуатацию в 1956 году и претерпела многие модернизаций и усовершенствований.

Среди таких – модернизация в начале 80-х AIM-9M. Она имеет улучшенную защиту от инфракрасных средств противодействия — "запоминает", как выглядит цель и ракетный двигатель с меньшей дымностью.

Характеристики AIM-9M

Боевая часть — осколочно-фугасная WDU-17/B из около 200 титановых обломочных стержней,

1300 обломков разлетаются на скорости до 1800 м/с

Дальность — 5 км

Подрыв — неконтактный взрыватель

Вес — 85 кг

Длина — 3 м,

Диаметр — 127 мм,

Размах крыльев – 279 мм.

Применение AIM-9 в ПВО

Военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что есть система, совместимая с этими ракетами как ПВО — MIM-72A/M48 Chaparral. В США было 600 таких установок, которые уже вывели из состава армии. Их боекомплект составлял более 5,3 тысячи ракет. WarZone отмечает, что есть вариант адаптации AIM-9M к некоему импровизированному мобильному решению ПВО. Для этого есть прецедент, когда Великобритания пытается интегрировать ракету класса "воздух-воздух" ASRAAM на высокомобильном транспортном средстве Supacat для Украины.

Что могут сбивать такие ракеты в системе ПВО — Коваленко считает, что это может быть не только авиация врага, но и дроны "шахеды", крылатые ракеты Х-101/555 и "Калибр". Издание Defense Express добавляет, что благодаря умеренным габаритам пусковую ракету можно установить на разные шасси и соединить с местной радиолокационной станцией. Есть и альтернатива — интегрировать в уже существующий ЗРК по типу "Осы". Тогда будет использоваться РЛС этого ЗРК.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине удалось переоборудовать ракетный комплекс "Бук" под американские ракеты. Такая система сложнее в изготовлении, чем вариант с AIM-9M.