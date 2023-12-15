Отмечают 80-летие? Оккупанты готовы бросить в бой антикварные танки Т-34-85

Танк который начали производить в 1944-м году может оказаться на передовой

Вследствие огромных потерь на фронте российские оккупанты вынуждены использовать все более редкую технику. Но как выяснилось, они могут бросать на передовую даже антикварные образцы почти 80-летней давности, появившиеся в конце Второй мировой войны.

Так, украинский журналист Роман Бочкала разместил в своем Telegram-канале видео с советским танком Т-34-85, который выезжает из некоего бокса. Правда, по ролику невозможно определить, где это происходило и действительно ли техника прибыла для боев с ВСУ. Однако журналист утверждает именно это.

Между тем, Т-34-85 — это модификация "тридцатьчетверки", легендарного основного среднего советского танка, вооруженная мощным 85-мм орудием, за что и получила этот индекс. Для своего времени танк был весьма совершенной боевой техникой, прежде всего благодаря пушке, родоначальницей которой стала лишенная дульного тормоза зенитка 52-К.

Сейчас же Т-34-85 являет собой совершенно незащищенную технику, броня которой (в среднем 45 мм) значительно уступает современным танкам. Вероятно, российские оккупанты попытаются усилить танк динамической защитой "Контакт-1", но из-за слабой по нынешним меркам пушки он не сможет оказать достойное сопротивление современной бронетехнике.

Единственным способом его применения может быть использование в качестве подвижной огневой точки со стрельбой из 85-мм пушки, которая может прицельно поражать цели на расстоянии до 1500 м. Максимальная же дальность стрельбы орудия превышает 4 км.

Зато преимуществом Т-34-85 является его массовость – с 1944 года было произведено около 30 тысяч единиц, некоторые из которых до сих пор стоят на вооружении Вьетнама, КНДР, Лаоса, Гвинеи, Йемена и других стран "третьего мира". Впрочем, боеготовность этих танков под вопросом, ведь запчасти к ним давно не производят.

Как сказано в комментариях к сообщению журналиста, один такой танк еще в августе 2022 года использовали на Донбассе для прикрытия атак "вагнеровцев", чем принесли немало хлопот оборонявшимся бойцам ВСУ. Кроме того, 85-мм пушка Т-34 пусть и старая, но мощнее большинства современных бронемашин, БТРов и БМП.

Заметим, что россияне не стесняются сражаться техникой, взятой из музеев, как это сделали с украинской модификацией БМП-1, которую захватили в 2008-м году во время агрессии против Грузии.