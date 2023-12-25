"Деривация" или девиация? Россияне показали новую систему ПВО и удивили эксперта

Новая техника оккупантов не имеет базовой характеристики для борьбы с авиацией

Российские оккупанты постоянно пытаются применить против ВСУ новое оружие, но его эффективность оказывается весьма слабой. В этот раз в Херсонской области противник применил свою "новейшую" зенитную самоходную установку (ЗСУ) "Деривация-ПВО".

Телеграм-каналы российских пропагандистов показали очень плохого качество видео стрельбы данной техники. Так что оценить ее эффективность крайне тяжело, но техника имеет один огромный изъян, который заставляет сильно сомневаться в ее результативности.

В целом, ЗСУ "Деривация-ПВО" – это сочетание 57-мм зенитной пушки 2А90, созданной на базе старой пушки С60 и установленной на базе относительно "новой" БМП-3, увидевшей свет еще в 1980-х годах. Впервые эта техника была показана в 2017-м.

В названии техники получилась интересная игра слов, ведь "деривация" созвучна "девиации", то есть отклонению от нормы, странное. И в российской ЗСУ этого самого девиантного хватает.

Как пишет военный эксперт Андрей Харук, формально показатели российской самоходки весьма неплохи — дальность стрельбы по воздушным целям – 6 км, по наземным – 3 км, а досягаемость по высоте – 4,5 км. Боекомплект "Деривации" – 148 снарядов, вспомогательное вооружение – 7,62 мм пулемет ПКТ, а масса техники составляет 21,5 тонны.

Как акцентирует внимание военный эксперт, характерной особенностью системы управления огнем "Деривации" является отсутствие в ней радара. Там применяется оптоэлектронный блок с телевизионной и тепловизионной камерами, а также лазерным дальномером. В некотором смысле это даже хорошо, так как существенно снижает демаскирующие факторы и ее труднее обнаружить.

"С другой – не совсем понятно, как при этом добиться попадания в движущуюся цель, которая, к тому же, движется не по поверхности земли, а в трехмерном пространстве. Для этого информации о расстоянии до цели явно недостаточно – нужно еще знать скорость и направление ее движения", – подчеркивает Андрей Харук.

Также, по его словам, подобная система окажется беспомощной, если перед ней поставить дымовую завесу – лазерный дальномер в таких условиях работать не будет. Ситуацию могут изменить современные снаряды – управляемые с лазерным наведением или с программируемым подрывом.

Однако есть ли такие снаряды у оккупантов, пишет эксперт, неизвестно, но на видео "Деривация" явно стреляет старыми осколочно-фугасными снарядами 53-ОР-281У производства 2022 года. Последнее доказывает, что управляемых снарядов или с программируемым подрывом для зенитной пушки россияне так и не создали.

Впрочем, сколько у россиян подобных самоходок – неизвестно, ведь оккупанты не стесняются бросать в бой даже технику, насчитывающую буквально несколько единиц, как САУ "Вена".