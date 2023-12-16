У оккупантов их всего пять штук: враг применил редкую самоходку "Вена"

Созданная 25 лет назад техника так и не стала массовой по ряду причин

Российские оккупанты продолжают использовать все более редкие образцы военной техники против ВСУ. В этот раз речь идет о самоходной артиллерийско-минометной установке (САМУ) "Вена".

Как пишет военный эксперт Андрей Харук в своем блоге, концептуально "Вена" стала реализацией идеи вооружения воздушно-десантных войск своими образцами техники. В частности, "Вена" должна была стать самоходкой, способной поддерживать десантников на земле артиллерийским огнем и как гаубица, и как миномет.

Сама идея была довольно успешно реализована, и компактная (19 тонн) самоходка могла стрелять как артиллерийскими снарядами, в том числе управляемыми "Китолов-2", так и минометными минами, что было одновременно и плюсом, и минусом техники.

Как подчеркивает Андрей Харук, "Вена" может стрелять снарядами калибра 120 мм на дальность до 13-14 км (для сравнения: у 122-мм гаубицы Д-30 – 15-16 км), а минами – всего на 7 км. И это был не единственный ее минус.

К примеру, снаряды САМУ обладают низкой скоростью полета, что увеличивает время пристрелки и поражения цели. Не спасает даже высокая скорострельность – до 10 выстрелов в минуту.

Также, несмотря на наличие управляемых снарядов и систему управления огнем, их эффективность весьма сомнительна, а снаряды САМУ точно уступают боеприпасам классических гаубиц в мощности.

Все это, а также окончание работ по "Вене" в момент экономического кризиса в РФ в 1990-х годах привело к тому, что на вооружение систему приняли лишь в 2010 году, достоверно получив только одну небольшую партию из пяти единиц. Еще 18 "Вен" купил Азербайджан.

"Каковы перспективы для этой самоходки? Вряд ли речь пойдет о возобновлении серийного производства (хотя и такую ​​возможность не следует исключать). Скорее всего, дело ограничится возвращением в боевой состав тех нескольких экземпляров, которые были изготовлены более десяти лет назад", – резюмирует Андрей Харук.

Надо сказать, что на современном поле боя самоходные минометные установки с их недостаточной дальностью стрельбы начинают иметь сомнительную ценность, считает военный эксперт Александр Коваленко говоря о получении ВСУ польских САМУ "Rak".