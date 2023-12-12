ВСУ получили польский "Rak" – почему это не самый лучший выбор для украинской армии

Эксперт раскритиковал польский миномет

Российские оккупанты стараются усилить артиллерию на фронте и усиливают свои силы за счет мощных дальнобойных САУ. Тем временем ВСУ получили от Польши ранее обещанные самоходные артиллерийские минометные установки (САМУ) "Rak".

Однако по мнению военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, хотя миномет сам по себе и является хорошим образцом военной техники, но для ВСУ его эффективность будет невелика. Свое мнение эксперт обосновывает двумя основными факторами.

Так, "Rak" имеет миномет калибра 120 мм, систему управления связью Fonet с радиостанцией RRC-9311AP, гибридную навигационную систему, у экипажа есть дневные и ночные приборы наблюдения, у командира имеется круговая система наблюдения. Но слабым местом установки являются боеприпасы.

"Rak" может стрелять тремя видами осколочно-фугасных мин:

OF843B и OF843A с максимальной дальностью 6 900 метров;

OF843A/B с дальностью выстрела до 8 км;

RAK-HE-1 с дальностью выстрела более 10 км.

Проблема в том, что RAK-HE-1 с его более чем 10 км дальности запрещены к экспорту из Польши, то есть Украина может рассчитывать только на мины с дальностью до 8 км.

"В условиях господства в воздушном пространстве барражирующих боеприпасов "Ланцет", дронов, плотного артиллерийского и контрбатарейного огня, 7 км от фронта сейчас ни о чём. Собственно, повторюсь, M120 Rak это очень хорошая САМУ, но в реалиях современных боевых действий она больше жирная цель, чем неуловимый охотник. И как по мне, применение ей лучше найти где-нибудь в приграничной зоне, но никак не вблизи ЛБС", — резюмирует Александр Коваленко.

Впрочем, на днях Украина получила систему против дронов Slinger, включающую в себя радар, 30-миллиметровую пушку со специальными боеприпасами и собственную технологию стабилизации и наведения производителя EOS. Это позволяет эффективно использовать Slinger против беспилотников.