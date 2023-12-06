Оккупанты тащат со складов САУ, способные бить ядерными боеприпасами: эксперт указал на одну деталь

Вражеские самоходки получат десятки тысяч мощных снарядов вдобавок к ядерным боеприпасам

В то время как Болгария отказалась передать Украине сотню устаревших БТР-60 со своих военных складов, в России готовятся снимать с хранения около 200 САУ 2С7 "Пион". Об этом говорят планы по увеличению производства 203 мм снарядов.

Об этом пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, появилась информация о планах РФ в 2024-м нарастить производство снарядов калибром 203 мм сразу на 300% — до 60 тысяч единиц.

Эксперт обратил внимание именно на эти боеприпасы, поскольку их используют САУ большой мощности 2С7 "Пион", которые на сегодняшний день являются в РФ самыми мощными и дальнобойными самоходками. А широкая номенклатура выстрелов к ним позволяет вести огонь на расстояниях от 30 до 45 км.

По словам Александра Коваленко, на сегодняшний день подтверждена потеря более 20 таких САУ российской стороной, а по неподтверждённым данным, потери превышают 40 единиц. При этом до начала полномасштабного вторжения в Украину на вооружении оккупантов находилось около 60 единиц 2С7, а на хранении — еще около 250, и они активно снимаются с хранения.

"То есть, акцент в 2024 году РОВ намерены делать в вопросах артиллерии на дальнобойные 2С7, что в свою очередь говорит об изменении тактики применения РОВ артиллерии, уничтожение которой в 2023 году установило ряд рекордов", — подчеркивает Александр Коваленко.

Заметим, что помимо всего прочего "Пион" может бить тактическим ядерным боеприпасом — снарядом 3БВ2 с дальностью выстрела от 18 до 30 км и мощностью в 2 кт (2000 тонн тротила).

Ранее оккупанты заявили об успешном испытании новой 152 мм САУ "Мальва", которая на деле является довольно посредственной копией украинской "Богданы".