Австралийский Slinger против дронов: что может эта система (видео)

Девиз этого вида оружия — "один выстрел, одно поражение" ("one shot, one kill")

Австралия продолжает отправлять в Украину передовые технологии. Кроме бронемашин Bushmaster, это система против дронов Slinger. Комплекс включает в себя радар, 30-миллиметровую пушку со специальными боеприпасами и собственную технологию стабилизации и наведения производителя EOS.

По данным EOS, Slinger может отслеживать и поражать беспилотников на расстоянии более 800 метров. Он был разработан именно на опыте Украины и эффективен в городских условиях. В общей сложности речь идет о по меньшей мере 110 комплексах. Это первая партия, которая установится на гусеничные БТР, М113 и бронемашину. Начать получать их Украина должна до конца 2023 года.

Характеристики комплекса Slinger против дронов:

Вес — 355 кг

Полностью стабилизированный для работы в движении

4D радар Echodyne с активным управлением лучом ESA

4-осевая прицельная система с сенсорным блоком, который движется независимо от пушки как по углу, так и по азимуту.

Особая технология наведения для чрезвычайной точности

Пушка Bushmaster M230LF 30 x 113 мм

Легкие 30-миллиметровые бесконтактные боеприпасы с радиочастотным взрывателем (можно взорвать прямо перед дроном), фугасные, осколочные.

Радиолокационная станция EchoGuard достойна особого внимания, поскольку является 4D радаром, имеющим инструментальную дальность в 6 км. В зависимости от типа дрона дальность обнаружения разнится. К примеру, беспилотник Matrice 600 видит за 1,4 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал о создавших в Украине дронах Shark и они уже демонстрируют впечатляющие результаты. Дрон-разведчик качественно показывает артиллерии, где скрывается враг и позволяет уничтожить дорогостоящую и опасную технику россиян.